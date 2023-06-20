МЭР готовит дополнительный список стран Африки для переговоров о торговом партнерстве

В министерстве сообщили, что на основе предложений заинтересованных ведомств разработана дорожная карта по реализации мероприятий, необходимых для наращивания российско-африканского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Министерство экономического развития РФ подготовит в текущем году дополнительный перечень стран Африки для дальнейших переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом ТАСС сообщили в министерстве, отвечая на соответствующий запрос.

"В текущем году планируем сформировать дополнительный перечень стран Африки, с которыми целесообразно создание МПК (межправительственных комиссий - прим. ТАСС). Кроме того, прорабатывается вопрос создания механизма межведомственных консультаций по торгово-экономическому сотрудничеству с Кот-д’Ивуаром, Маврикием, Мали и Эритреей", - отметили в МЭР.

В министерстве добавили, что на основе предложений заинтересованных ведомств разработана дорожная карта по реализации мероприятий, необходимых для наращивания российско-африканского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Документ уже утвержден правительством РФ.

"Документ включает такие направления сотрудничества, как промышленность, финансово-банковская сфера, образование, транспорт, сельское хозяйство и рыболовство, здравоохранение, ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - прим. ТАСС) и СМИ, а также предусматривает проработку возможности реализации мер дополнительной поддержки экспорта российской продукции", - сказали в Минэкономразвития.

Кроме того, предполагается реализация мер по расширению географического охвата системы дипломатических и торговых представительств России в странах Африки, а также механизма МПК.