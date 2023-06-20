Песков: Путин и лидеры стран Африки отметили, что важно продолжить поставки зерна

Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что обсуждалось на переговорах 17 июня президента России и представителей семи африканских государств

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Продолжение поставок зерна беднейшим странам было в повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с представителями семи африканских государств в минувшую субботу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подчеркивалась важность поставок зерна (с точки зрения России - прежде всего российского зерна) на африканский континент, наиболее бедным странам. Важность продолжения этих поставок, действительно, акцентировалась", - сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждалась ли на переговорах в субботу возможность прямых поставок зерна в Африку за пределами зерновой сделки. Встреча была посвящена прежде всего ситуации на Украине и путям урегулирования конфликта.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, но их несколько раз продлевали. При этом российские власти не раз подчеркивали, что обязательства перед Москвой не выполняются.