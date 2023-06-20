Минцифры предложило признавать системно значимыми IT-компании с долей рынка в 25-30%

Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что если компания имеет определенную долю рынка, то она получает статус системно значимой и возможность упрощенного доступа на рынок заказов для госкомпаний и госорганов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает признавать системно значимыми IT-компании, которые имеют долю рынка в 25-30% и крупных заказчиков. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе CNews Forum "Кейсы и опыт IT-лидеров".

"Ключевой критерий - это доля рынка, мы считаем, что она должна быть не меньше 25-30%, и наличие крупных заказчиков, которые готовы сформулировать пожелания к продукту, которые они хотят, чтобы компания понимала, во что ей инвестировать свои деньги", - сказал Шадаев.

Он пояснил, что если компания имеет определенную долю рынка, если компания имеет, условно, двух-трех крупных заказчиков из государственных сервисов, которые могут сформулировать требования к целому образу продукта, и компания готова инвестировать свои средства, то она получает статус системно значимой и возможность упрощенного доступа на рынок заказов для госкомпаний и госорганов. "У нас правительством подготовлен, согласован и уже внесен законопроект. <...> Михаил Владимирович [Мишустин] дал поручение рассмотреть соответствующие поправки в 44-й и 223-й законы (законы о госзакупках - прим. ТАСС), которые соответственно регулируют закупки госорганами и госкомпаниями, и президент 12 июня подписал целый набор поручений, в том числе Государственной думе ускорить рассмотрение и принятие этого законопроекта", - добавил Шадаев.

"Я думаю, что механизм мы запустим до конца года в полном объеме, все проектные решения будут приняты. У нас появится первые дорожные карты, которые мы подпишем с такими компаниями", - сказал он.