Россия и Таджикистан наметили новые проекты по сотрудничеству

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что энергетика "имеет очень большую перспективу взаимодействия" двух стран

ДУШАНБЕ, 20 июня. /ТАСС/. Россия и Таджикистан разрабатывают много совместных проектов и наметили несколько новых. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам состоявшихся в Душанбе переговоров сопредседателей таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы обсудили очень большое количество вопросов, все, какие были ранее по межправкомиссии. Много вопросов находятся в работе, плюс мы наметили целый ряд новых проектов", - сказал вице-премьер. Из сфер двустороннего сотрудничества он отметил энергетику, которая, по его мнению, "имеет очень большую перспективу взаимодействия". "У нас есть вопросы подачи электроэнергии, вопросы взаиморасчетов, есть вопросы дальнейшего развития", - уточнил Хуснуллин.

По его словам, большой объем работы проводится по линии развития промышленности, промышленных предприятий, по линии Росатома. "Мы к концу лета уже часть работы закончим по Росатому, наметили большой объем работы по дальнейшему развитию", - пояснил он. Хуснуллин сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос строительства дополнительной российской школы, нового здания русского драмтеатра, возможность участия строителей из Таджикистана на территории РФ.

Кроме того, был затронут вопрос инвестиций. "Я думаю, что объем российских инвестиций будет расти. <…> У нас ряд компаний заинтересован в инвестициях - это дорога двусторонняя, мы должны друг другу идти навстречу", - отметил российский вице-премьер.

Хуснуллин выразил благодарность руководству Таджикистана. "У нас есть полное понимание. Я хочу поблагодарить, в первую очередь, президента Таджикистана, Эмомали Рахмон уделяет огромное внимание этому, с нашей стороны [премьер] Михаил Мишустин очень подробно погружен во все вопросы <…> Перед поездкой я с [президентом РФ] Владимиром Путиным подробно проговорил, он еще раз заверил наши максимально дружеские отношения, партнерские, и выразил надежду, что наши годами сложившиеся отношения будут только укрепляться и расширяться", - заключил он.

В Душанбе во вторник прошли переговоры сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и РФ. Хуснуллин впервые участвовал в них в этом качестве. Сопредседателем с таджикской стороны является премьер-министр республики Кохир Расулзода. Ожидается, что заседание комиссии состоится позже в Москве.