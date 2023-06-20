Bloomberg: Google начал переговоры с индийскими компаниями по сборке смартфонов Pixel

По данным агентства, речь идет прежде всего о компаниях Lava International Ltd. и Dixon Technologies India Ltd.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Корпорация Google начала предварительные переговоры с индийскими технологическими компаниями с целью возможной сборки смартфонов Pixel на территории южноазиатской страны. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет прежде всего о компаниях Lava International Ltd. и Dixon Technologies India Ltd. По данным агентства, это связано с их участием в правительственной программе финансового стимулирования производства электроники, предусматривающей создание альтернативного Китаю производственного центра.

Начавшиеся переговоры, по утверждению экспертов, говорят о том, что Google планирует постепенно переносить сборку продукции за пределы Китая. По данным компании Counterpoint Research, в прошлом году американская корпорация выпустила около 9 млн смартфонов Pixel. Смартфоны Pixel поступили в продажу в конце 2016 года. Они пришли на смену линейке девайсов Google Nexus. Предстоящей осенью ожидается выход смартфонов Google Pixel 8 с тремя камерами.

Ранее компания Apple сообщила о наращивании производства гаджетов в Индии, чтобы снизить, как считают специалисты, зависимость от Китая в условиях напряженности в американо-китайских отношениях. С 2017 года в Индии собирался iPhone SE первого поколения, затем в 2020 году была начата сборка смартфона второго поколения iPhone SE 2020. В индийском штате Тамилнад действует один из заводов Foxconn, тайваньского партнера Apple, на котором выпускают новейшие модели iPhone.