Госдума ввела штрафы до 700 тыс. рублей за нарушение закона "О рекламе"

Для учета, хранения и обработки таких данных был создан Единый реестр интернет-рекламы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административной ответственности в виде штрафа до 700 тыс. рублей за неисполнение требований закона "О рекламе".

Документ внесен в Госдуму 14 апреля группой депутатов от "Единой России". Первое чтение состоялось 18 мая, второе - 14 июня.

За непредоставление в Роскомнадзор данных о рекламе, либо несвоевременное их предоставление, либо предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации вводится штраф. Для граждан он составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

За распространение рекламы без присвоенного ей идентификатора штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Для операторов рекламных данных за нарушение обязанностей также вводятся штрафы: для должностных лиц предусмотрено наказание от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

О законе

Поправки к закону "О рекламе", которые предусматривают сбор данных о всей рекламе в российском сегменте интернета в единую систему, вступили в силу с 1 сентября 2022 года.

Федеральный закон "О рекламе", был дополнен статьей 18.1, согласно которой вся реклама в Сети, кроме рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, теперь помечается надписью "реклама". Исключение составляет реклама собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей. Вся остальная реклама вместе с пометкой должна также содержать указание на рекламодателя или сайт с информацией о нем.

Для учета, хранения и обработки таких данных был создан Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). В него включаются в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках.

Информация поступает в систему не напрямую от самих рекламодателей и распространителей рекламы, а через операторов рекламных данных. К ним относятся "Лаборатория разработки" (Сбер), "Яндекс оператор рекламных данных" ("Яндекс"), "ВК рекламные технологии" (VK), "Озон ОРД" ("Озон"), "Медиаскаут" (МТС), "Первый ОРД" ("Вымпелком"), "ОРД-А" ("Амбердата").