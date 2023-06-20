В Москве производство напитков выросло почти на 5%

Производством напитков в городе занимается 15 предприятий, на их площадках работает более 4 тыс. человек

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объем производства напитков за первые четыре месяца в Москве вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений во вторник.

"Столичные заводы с прошлого года существенно увеличили объемы выпускаемых напитков на фоне выросшего спроса на отечественном рынке и снижения предложения со стороны зарубежных брендов. Только в январе - апреле этого года в Москве произвели на 6,8% больше такой продукции, чем за аналогичный период 2022 года. Изделия московских предприятий также широко представлены за рубежом. При этом помощь заводам в развитии экспортных поставок оказывают в том числе байерские программы центра "Моспром", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнили в пресс-службе, производством напитков в городе занимается 15 предприятий, на их площадках работает более 4 тыс. человек. Сегодня на территории города выпускают различные молочные, кисломолочные, безалкогольные газированные напитки, фруктовые и ягодные соки, лимонады. Мощности и объемы выпуска столичных предприятий растут также при поддержке города. Центр "Моспром" занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Его специалисты изучают целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также обеспечивается участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

Предприятия могут обратиться в центр поддержки промышленности, чтобы получить помощь по вопросам предоставляемых мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.