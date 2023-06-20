Вучич заявил, что Сербия обеспечена газом на предстоящую зиму благодаря Венгрии

Сербский лидер отметил, что в подземном хранилище "Банатский двор" есть 560 млн куб. м газа

БЕЛГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Сербия имела необходимые запасы газа в прошедший период и располагает достаточным количеством топлива на предстоящую зиму благодаря Венгрии. Об этом в рамках первого заседания Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии, в котором принимают участие президенты, премьер-министры и члены правительств двух стран, заявил сербский лидер Александар Вучич.

"В области энергетики мы очень благодарны нашим венгерским друзьям за то, что они помогли нам спокойно провести прошедшую зиму, мы ни на секунду не сомневались, что у нас достаточно запасов газа в хранилище, потому что наши венгерские друзья помогли нам хранить этот газ, - отметил Вучич. - У нас нет проблем и на данный момент, за это спасибо нашим венгерским друзьям более, чем кому-то другому, за то, что у нас есть 560 млн куб. м газа в подземном хранилище "Банатский двор". Это огромные количества для потребностей Сербии, благодаря чему мы гарантируем безопасность людей и этой зимой".