В Кировской области в два раза увеличили финансирование гособеспечения детей-сирот

Оно достигло 250 млн рублей

КИРОВ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области увеличили финансирование государственного обеспечения детей-сирот в два раза, до 250 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

"На протяжении нескольких лет мы добивались увеличения выделения средств на государственное обеспечение детей-сирот, потому что с 2016 года этот показатель не индексировался, наблюдалось недофинансирование детских домов региона. В прошлом году нам пришлось подключить Контрольно-счетную палату и прокуратуру области, которые подтвердили наши доводы о том, что финансирование у нас составляло только 39,5% от необходимого. В итоге в этом году впервые финансирование увеличили до 250 млн рублей, то есть в два раза. Кроме того, было вынесено отдельное постановление заксобрания по ряду ключевых моментов, в том числе одним из пунктов постановления значится ежегодная индексация этой статьи расходов", - сказал омбудсмен.

Всего в Кировской области в 2022 году общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 2 994, в 2021 году таких детей было 3 171. При этом на 2,5% возросло общее число детей, находящихся в организациях для детей-сирот.