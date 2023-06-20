Токаев заявил, что Казахстан не экспортирует товары двойного назначения в Россию

Президент республики отметил твердую приверженность страны нормам ВТО

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не занимается экспортом в Россию товаров двойного назначения. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Мы твердо привержены прежде всего нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию, это абсолютно не соответствует действительности", - сказал Токаев в ходе заявления для прессы после встречи в Астане с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Токаев, комментируя позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств, отметил, что республика поддерживает торговые отношения с Россией. "Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил $28 млрд. Это полностью соответствует действующим международным стандартам", - пояснил президент Казахстана.

Он также указал на активное сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии. "Европейский союз является особенно важным для Казахстана. Это крупнейший торговый партнер нашей страны. Мы будем постоянно работать с европейскими институтами для укрепления нашего взаимного сотрудничества. Казахстан является активным партнером формата "Центральная Азия + ЕС", - уточнил Токаев.