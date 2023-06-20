FATF опубликует решение по вопросу внесения России в черный список организации 23 июня

В организации отметили, что работа пленарной сессии носит закрытый характер

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Дискуссии в рамках пленарной сессии FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая проходит с 19 по 23 июня в Париже и на которой могут рассмотреть вопрос внесения РФ в черный список организации, носят конфиденциальный характер, итоги группа намерена подвести в пятницу вечером. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Дискуссии на пленарной сессии носят конфиденциальный характер, мы намерены подвести их итоги в пятницу вечером", - отметил представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что "до этого момента группа не может предоставить дополнительную информацию".

Ранее сообщалось, что организация может во вторник приступить к обсуждению возможности дополнительных ограничений в отношении России из-за украинского конфликта, в том числе внесения ее в черный список финансово неблагонадежных стран.