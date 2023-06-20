AtomSkills позволит привлекать иностранных специалистов к зарубежным проектам РФ

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев привел в качестве примера участие белорусских партнеров в реализации проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш, казахстанских - в АЭС "Аккую" в Турции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Отраслевой чемпионат профессионального мастерства AtomSkills может позволить России привлекать иностранных специалистов к работе над своими зарубежными проектами. Такое мнение выразил журналистам во вторник генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VIII Отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2023 в Екатеринбурге.

"Я очень надеюсь, что, как произошло и с нашими белорусскими партнерами, площадка AtomSkills станет возможностью для привлечения участников, профессионалов к реализации российских проектов за рубежом", - сказал он.

Лихачев привел в качестве примера участие белорусских партнеров в реализации проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш, казахстанских - в АЭС "Аккую" в Турции. "Такое многократное пересечение и соревновательных, и практических компетенций дает совершенно другой эффект, другое качество и вдохновляет людей на совершение все более и более мастеровитых подходов, мотивирует на профессиональный рост", - добавил глава Росатома.

AtomSkills - отраслевой чемпионат профессионального мастерства госкорпорации "Росатом" по методике WorldSkills, который проводится c 2016 года. C 2021 года внедряется AtomSkills Standard. AtomSkills - масштабное отраслевое чемпионатное движение, объединяющее все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в атомной отрасли, и их участников - специалистов и ветеранов атомной отрасли рабочих и инженерных профессий, студентов профильных вузов и школьников - в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров.