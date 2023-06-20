Росатом станет площадкой для отработки проведения чемпионатов профмастерства

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что на сегодняшний день чемпионат AtomSkills проводится по 40 компетенциям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" станет площадкой для отработки подходов к проведению чемпионатов профессионального мастерства в России. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на VIII Отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2023 в Екатеринбурге.

"По понятным причинам мы сейчас приостановили свою работу в рамках движения WorldSkills, но и президент нам говорит, и мы понимаем, что сейчас мы должны сделать еще более качественный международный чемпионат здесь, в России, и привлечь к этому чемпионату максимальное количество дружественных стран. И опять Росатом рассматривается как площадка отработки этих будущих, уже всероссийских, подходов и практико-наработок", - сказал он.

Лихачев добавил, что на сегодняшний день чемпионат AtomSkills проводится по 40 компетенциям. "Тысячи людей участвуют в отборочных соревнованиях и в финале. И это воистину самый крупный корпоративный чемпионат профессионального мастерства на всей планете Земля", - отметил он.

Ранее руководством WorldSkills International было принято решение о переносе чемпионата EuroSkills 2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также о временной приостановке членства России в движении.

AtomSkills - отраслевой чемпионат профессионального мастерства госкорпорации "Росатом" по методике WorldSkills, который проводится c 2016 года. C 2021 года внедряется AtomSkills Standard. AtomSkills - масштабное отраслевое чемпионатное движение, объединяющее все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в атомной отрасли, и их участников - специалистов и ветеранов атомной отрасли рабочих и инженерных профессий, студентов профильных вузов и школьников - в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров.