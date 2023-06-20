Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС

ЕК подчеркивает, что приоритетными внешнеэкономическими партнерами ЕС станут страны, которые "разделяют европейские интересы, ценности и оценки рисков"

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия впервые в истории представила протекционистскую Стратегию экономической безопасности ЕС, которая расширит полномочия Брюсселя, ограничит торговлю и обмен технологиями с недружественными Западу странами. Пакет документов по этой стратегии опубликован на сайте ЕК.

В рамках этой стратегии ЕС намерен: "защитить себя от экономических рисков с использованием мер защиты торговли, контроля иностранных инвестиций и собственного экспорта, безопасности сетей 5G и 6G, новых инструментов по борьбе с внешним экономическим давлением (имеются в виду, в частности, иностранные санкции, которые будут приниматься против ЕС - прим. ТАСС)".

Еврокомиссия подчеркивает, что приоритетными внешнеэкономическими партнерами ЕС станут страны, которые "разделяют европейские интересы, ценности и оценки рисков". За соблюдением стратегии в случае ее утверждения Советом ЕС должна будет следить Еврокомиссия, что предполагает значительное расширение ее полномочий.

Первая Стратегия экономической безопасности ЕС должна снизить внешнюю зависимость Евросоюза от импорта критических ресурсов.

Против Китая и России

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что стратегия экономбезопасности ЕС изначально направлена против Китая и России.

"Естественными кандидатами для использования этих механизмов экспортного контроля являются Китай и Россия. Однако затем страны ЕС могут наметить других оппонентов", - сказала она, отвечая на вопрос о том, кто является теми противниками, против кого будут применяться технологические и торговые ограничения в рамках предложенной ЕС стратегии.