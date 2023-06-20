Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России

Закон предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, необходимых для реализации инвесторами проектов, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, применение процедуры свободной таможенной зоны на новых территориях

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ). Документ внесен правительством РФ.

Закон устанавливает особый режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на этих территориях. Он предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, необходимых для реализации инвесторами проектов, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, применение процедуры свободной таможенной зоны на новых территориях РФ. Органами управления СЭЗ определяется уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования СЭЗ и управляющая компания (УК), под которой понимается публично-правовая компания "Фонд развития территорий".

Соответствующий федеральный орган будет обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности органов управления СЭЗ с органами госвласти, утверждать примерную форму договора об условиях деятельности в СЭЗ, форму инвестиционной декларации, определять ведение единого реестра, которым может быть в том числе определена информация об участнике, не подлежащая публикации, а также ежегодно оценивать эффективность функционирования СЭЗ и представлять в правительство РФ ежегодный отчет о результатах ее функционирования.

К полномочиям УК отнесено ведение единого реестра участников СЭЗ, сведения о включении лица в единый реестр и об исключении из него, заключение договора об условиях деятельности в СЭЗ или отказ в заключении таких договоров, мониторинг выполнения участником договора об условиях деятельности в СЭЗ, представление в уполномоченный федеральный орган ежегодного отчета о результатах функционирования СЭЗ, предоставление участнику земельного участка, необходимого для реализации инвестпроекта. При этом уполномоченный федеральный орган может определить виды деятельности, которые в СЭЗ не допускаются. Законом устанавливаются требования к лицу, намеревающемуся получить статус участника, порядок предоставления такого статуса, а также основания для отказа в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ.

Как сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), этот закон ждут не только администрации регионов, но и сами инвесторы, желающие как можно скорее начать реализовывать свои проекты на этих территориях. "Нами было принято решение о корректировке вступления закона в силу на более ранний срок - со дня официального опубликования, а не с 1 января 2024 года, как было ранее в проекте закона", - отметила она. Также, по словам Школкиной, ко второму чтению документа были уточнены полномочия управляющих компаний СЭЗ, усилена роль самих субъектов при получении инвесторами статуса резидента СЭЗ. "Создавая СЭЗ на новых территориях, мы создаем более комфортные условия для развития новых субъектов РФ, прежде всего, с точки зрения привлечения долгосрочных инвестиций в их экономику", - пояснила она.