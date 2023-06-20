В Подмосковье выявили около 95 тыс. случаев езды с непристегунтыми ремнями

При фиксации непристегнутого ремня предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Комплексы фотовидеофиксации, расположенные на территории Московской области, с начала текущего года зафиксировали порядка 95 тыс. случаев езды с непристегнутыми ремнями безопасности. За фиксацию нарушения предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала года в Московской области комплексы фотовидеофиксации зафиксировали около 95 тыс. случаев с непристегнутыми ремнями безопасности. <…> Автоматическая фиксация непристегнутого ремня - это работа для повышения безопасности и снижения аварийности с тяжкими последствиями в целях реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

В материале также сообщается, что на дорогах Московской области работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации, более трети из которых имеет техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя.

"Больше всего случаев непристегнутого ремня зафиксированы в апреле - более 33 тыс., в мае же - почти 30 тыс. таких случаев. При фиксации непристегнутого ремня штрафы получают собственники транспортных средств в размере 1 тыс. рублей", - уточнили в министерстве.