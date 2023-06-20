Госдума приняла закон о налоговых льготах участникам СЭЗ в новых субъектах

В частности, предусматривается применение в отношении собственных амортизируемых основных средств ускоренной нормы амортизации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий налоговые льготы участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. Документ подготовлен правительством РФ.

Основной закон, также принятый Госдумой, предусматривает установление особого режима предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Сопутствующими поправками в Налоговый кодекс для участников СЭЗ предлагается установить несколько налоговых льгот. Это нулевая на 10 лет ставка по налогу на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной от реализации инвестпроекта в СЭЗ, и ставки налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ, от 0% до 13,5%, освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок десять лет с момента принятия на учет участником такого имущества, освобождение от уплаты земельного налога в отношении участков на территории СЭЗ на срок три года с месяца возникновения собственности на каждый земельный участок, пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% сроком до окончания срока существования СЭЗ при соблюдении условий.

Кроме того, предусматривается применение в отношении собственных амортизируемых основных средств ускоренной нормы амортизации.

Льготы по акцизу на жидкую сталь

Во втором чтении в документ приняты несколько поправок. Как сообщил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Вадим Васильев, он дополняется льготами по акцизу на жидкую сталь. Эта льгота будет предоставляться на срок пять лет в зависимости от условия сохранения юридическими лицами численности работников и средней заработной платы, которая сложилась на момент вхождения в свободную экономическую зону, в объеме не более фактически произведенного объема инвестиций, пояснил он.

Аналогичные льготы будут распространены на НДПИ на уголь и на железную руду, добытые в рамках реализации инвестпроектов участниками СЭЗ. Речь идет о нулевой ставке акциза на жидкую сталь на срок пять лет при условии сохранения налогоплательщиком установленных критериев по численности работников и средней зарплате

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.