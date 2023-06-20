Володин назвал одной из ключевых тему запрета проверок бизнеса на слушаниях по МСП

Председатель Госдумы считает, что на них следует пригласить руководство МВД и контрольно-надзорных ведомств

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Тема запрета на проверки бизнеса должна стать одной из ключевых на осенних парламентских слушаниях по малому и среднему бизнесу, на них следует пригласить руководство МВД и контрольно-надзорных ведомств. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Контрольно-надзорные органы, проверки, правоохранительные органы, президент многократно об этом говорил. Кто-то не слышит. У нас с вами осенью, в октябре, пройдут большие парламентские слушания по вопросам малого и среднего предпринимательства. Ровно в отношении них проводятся эти проверочные мероприятия. Есть предложение на большие парламентские слушания пригласить руководство Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, но и, понятно, всех руководителей контрольно-надзорных органов исполнительной власти", - сказал Володин.

Он напомнил, что в этом созыве Госдумы был впервые создан комитет по малому и среднему предпринимательству, чтобы все такие факты фиксировать. "Поэтому давайте мы всех пригласим, и рассматривая вопросы малого и среднего предпринимательства, эту тему обязательно сделаем одной из ключевых для обсуждения. До этого времени у тех, кто занимается контрольно-надзорной деятельностью, есть возможность скорректировать свою работу, исходя из решений, принятых нашим президентом", - указал Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что все поручения на эту тему исходят от президента РФ. "Президент все решения принял, сказал, как должны себя вести те, кто с этими проверками достал уже. Если введен запрет даже по таким вопросам, где речь идёт о здоровье детей, граждан, мы с вами выносим на обсуждение, затем принимаем решение и обращаемся в правительство, либо в контрольно-надзорные органы", - отметил он.

Также Вячеслав Володин поручил в кратчайшие сроки подготовить, внести и рассмотреть инициативы для реализации поручений президента, рабочую группу по подготовке этих законодательных инициатив возглавит первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. "Давайте сформируем рабочую группу в главе с Александром Дмитриевичем Жуковым, подготовим в кратчайшие сроки законодательные инициативы, согласовав их со всеми участниками законотворческого процесса с тем, чтобы в кратчайшие сроки подготовить законопроекты в развитие поручений президента, внести их и как можно быстрее рассмотреть, завершив эту работу в весеннюю сессию", - сказал Володин.

По его предложению, в группу войдут представители профильных комитетов - по экономической политике, малому и среднему предпринимательству, вопросам конкуренции, бюджету и налогам.