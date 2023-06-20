Путин обсудит 21 июня с членами кабмина обеспечение экономики твердыми ископаемыми

Совещание пройдет по видео-конференц-связи

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду по видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой станет обеспечение отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладами по этой теме выступят вице-премьер Виктория Абрамченко, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минприроды Александр Козлов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Также будет рассмотрено несколько текущих вопросов, добавили в Кремле.

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.