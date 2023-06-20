Минфин Украины сообщил о присоединении страны к Банку развития Совета Европы

В ведомстве рассказали, что ключевыми направлениями сотрудничества будут обеспечение первоочередных потребностей государства в сфере здравоохранения и жилищной политики

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Украина в июне завершила процедуру вступления в Банк развития Совета Европы. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

"В июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43-й страной - членом Банка развития Совета Европы. Сотрудничество с Украиной является одной из целей стратегического плана деятельности банка на 2023-2027 годы. Ключевыми направлениями сотрудничества будут обеспечение первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечение жильем граждан Украины", - указано в сообщении.

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил уверенность, что присоединение к банку "будет играть важную роль в процессе восстановления Украины". Отмечается также, что обретение Украиной членства в финансовой организации произошло менее чем через год после того, как страна официально подала заявку.