Госдума приняла закон о праве на НДС в 0% для ремонта судов по инвестсоглашению

Нулевая ставка НДС может быть установлена после заключения судоремонтными предприятиями с Минпромторгом и Минфином инвестиционных соглашений о развитии и модернизации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 0% для судоремонтных предприятий при реализации ими работ (услуг) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного плавания (река-море) и судов рыбопромыслового флота после заключения ими инвестиционного соглашения.

Законопроект был инициирован правительством России.

Положения закона

Нулевая ставка НДС может быть установлена после заключения судоремонтными предприятиями с Минпромторгом и Минфином инвестиционных соглашений о развитии и модернизации. Эти соглашения должны содержать обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей.

Сейчас в отношении операций по реализации работ (услуг) по ремонту судов в доках и на судоверфях, а также в отношении судов, не выведенных из эксплуатации и стоящих у причалов верфей, а не портов, применяется ставка НДС в размере 20%. Применение налоговой ставки НДС в размере 0% позволит заключившим инвестсоглашение предприятиям судоремонтной отрасли применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия к учету товаров, что даст возможность исключить отвлечение денежных средств из финансового оборота предприятий и положительно скажется на их экономическом положении, говорится в пояснительной записке.

Законом предусмотрено, что в случае расторжения инвестиционного соглашения предприятие судоремонтной отрасли должно исчислить НДС по ставке 20% по тем операциям, в отношении которых применялась нулевая ставка НДС, начиная с 1 января года расторжения инвестсоглашения.

Поправками ко второму чтению предусмотрено, что инвестсоглашение заключается до 31 декабря 2024 года включительно. С 1 января 2025 года заключение инвестсоглашений не допускается. Инвестсоглашение действует до 31 декабря (включительно) года, в котором истекают семь последовательных календарных лет, исчисляемых с 1 января года, в котором было заключено инвестиционное соглашение. Во втором чтении также уточнен порядок расторжения соглашения.

В июле 2022 года вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что для обеспечения ремонта гражданских морских и речных судов в России необходимо создать экономические условия. В апреле сообщалось, что Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос об освобождении от НДС ремонта гражданских судов в качестве меры поддержки отрасли с учетом международной обстановки и санкционного давления.

Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.