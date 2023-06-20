ЦБ и кабмин готовят стратегию финансовой грамотности населения до 2030 года

В документе отвели значимую роль теме волонтерского движения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Банк России совместно с правительством готовят стратегию финансовой грамотности населения. Стратегия будет рассчитана до 2030 года, сообщила на IX Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас готовим с правительством стратегию финансовой грамотности до 2030 года. Там теме волонтерства, волонтерского движения, отводится значимая роль. Мы хотим, чтобы базовые навыки правильного (финансового) поведения людей стали естественными для граждан, стали частью общей культуры", - сказала она.

По словам главы ЦБ, это непростая задача. "Можно сказать, амбициозная", - подчеркнула Набиуллина.