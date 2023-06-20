В Панамском канале установили новые ограничения по осадке судов

Оператор канала предупреждает о возможном введении других мер экономии воды, в том числе ограничения количества судов, проходящих через канал

ПАНАМА, 20 июня. /ТАСС/. Администрация Панамского канала (ACP) опубликовала циркуляр, уведомляющий о дальнейшем ограничении осадки судов, проходящих через новые Neopanamax шлюзы.

Со следующей недели максимальная разрешенная осадка судов, следующих через шлюзы Neopanamax, составит 13,26 м по сравнению с 13,56 м сейчас.

Проектные параметры новых шлюзов, строительство которых завершилось в 2016 году, предполагают пропуск судов с осадкой до 50 футов или 15,2 м. Новые ограничения означают сокращение допустимой осадки на 2 м или на 13%.

В пресс-релизе по итогам прошлого месяца Администрация канала охарактеризовала нынешние условия как "беспрецедентную засуху", а текущий год стал "самым засушливым годом за всю историю наблюдений с 1950 года".

Оператор канала предупреждает о возможном введении других мер экономии воды, в том числе ограничения количества судов, проходящих через канал на четверть - до 28 с нынешних 36.

Судоходная индустрия сталкивается с последствиями климатических изменений и в других регионах. В Европе сезонное обмеление Рейна началось в этом году необычно рано.