МИД Белоруссии: экономическая конфронтация бьет по самим инициаторам санкций

Глава ведомства Сергей Алейник отметил, что действия Запада также приводят к тому, что "прямо или косвенно санкционному давлению" подвергаются третьи страны

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Развязанная Западом экономическая конфронтация оказывает деструктивное воздействие на самих инициаторов санкционных мер. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств ОДКБ.

"Усугубляется экономическая конфронтация, развязаны настоящие санкционные и гибридные войны, которые оказывают деструктивное воздействие на весь мир, в том числе и на самих инициаторов санкций", - сказал он.

Министр отметил, что действия Запада также приводят к тому, что "прямо или косвенно санкционному давлению" подвергаются третьи страны.