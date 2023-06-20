Hyundai инвестирует $85 млрд в разработку и производство электромобилей

Средства также будут потрачены на разработку новых технологий электрификации отрасли

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group инвестирует $85 млрд к 2032 году в рамках новой бизнес-стратегии, направленной на расширение производства электромобилей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании во вторник.

В рамках средне- и долгосрочной бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way, компания планирует развивать интегрированную модульную архитектуру (IMA) для новых автомобилей, а также разработать специализированную платформу для электромобилей второго поколения, которая заменит существующую модульную платформу E-GMP.

Средства также будут потрачены на разработку новых технологий электрификации отрасли - это касается, например, новых аккумуляторов. На повестке дня также расширение производственных мощностей.

Чтобы эффективно реагировать на растущую популярность электромобилей, Hyundai заявила, что не только построит новые заводы по их производству, но и модифицирует существующие предприятия, специализирующиеся на выпуске двигателей внутреннего сгорания.

В настоящее время компания производит электромобили на своих заводах в США, Южной Корее, Чехии и Индии и планирует создать дополнительные линии в зависимости от потребностей рынка. В частности, в заявлении говорится, что Hyundai планирует реорганизовать свои производственные мощности в Китае.

Hyundai ожидает, что благодаря новой стратегии, более 50% проданных автомобилей в Южной Корее, США и Европе к 2030 году будут полностью электрическими или гибридными.