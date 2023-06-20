Сийярто анонсировал начало работы венгерско-сербского предприятия по закупкам газа осенью

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что это соглашение является "самой важной договоренностью" двух стран

БУДАПЕШТ, 20 июня. /ТАСС/. Совместное венгерско-сербское предприятие по торговле газом на европейском рынке начнет работать ближайшей осенью. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Стратегического совета по сотрудничеству между двумя странами в сербском городе Палич.

"Совместная региональная компания по торговле газом, созданная MVM и "Сербиягаз", должна начать свою деятельность этой осенью", - сказал глава МИД, выступление которого было размещено на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Соглашение о создании СП было подписано руководителями венгерской и сербской компаний по итогам заседания совета.

Говоря о подписании соглашения о строительстве нефтепровода между двумя странами, Сийярто назвал его "самой важной венгерско-сербской договоренностью". "Чем больше ресурсов, чем больше маршрутов, чем больше сотрудничества, тем больше энергетическая безопасность", - сказал он.

"Энергетическая безопасность Венгрии сегодня немыслима без Сербии, и наоборот. Большая часть поставок природного газа в нашу страну поступает через Сербию, и мы храним более 100 млн куб. м газа для сербов", - добавил министр.

Планируется, что по нефтепроводу, который будет построен двумя странами, российская нефть из трубопровода "Дружба" сможет транзитом по венгерской территории поступать сербским потребителям. Магистраль длиной 128 км будет сооружена между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. Осуществлением этого проекта займутся компании MOL и Transnafta.

По оценкам экспертов, стоимость сооружения нефтепровода от Альдьо до Нови-Сада составит около €100 млн. Для его строительства может быть использован коридор газопровода из Сербии в Венгрию, являющегося частью сухопутного продолжения второй нитки газопровода "Турецкий поток", что сократит сроки реализации проекта. Ожидается, что строительство нефтепровода между двумя странами займет от полутора до двух лет.