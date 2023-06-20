Кабмин разработал проект долгосрочной стратегии развития отрасли связи

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в основе документа - "системный подход к построению современной информационной инфраструктуры с учетом текущих вызовов и ограничений"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Системный подход к созданию современной IT-инфраструктуры лежит в основе проекта новой долгосрочной стратегии развития отрасли связи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратсессии по развитию этой отрасли до 2035 года.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительством разработан проект долгосрочной стратегии развития отрасли связи. В ее основе - системный подход к построению современной информационной инфраструктуры с учетом текущих вызовов и ограничений, для создания которой будут использоваться отечественные телекоммуникационные системы и оборудование", - сказал глава кабмина.

По его словам, это станет значимой частью работы по укреплению технологического суверенитета. Мишустин добавил, что стратегия готовилась совместно с ведущими российскими компаниями, профильными экспертами и ассоциациями.

Премьер обратил внимание на задачи, которые стоят в этой сфере. "Прежде всего у людей должна быть возможность получить качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая и труднодоступные районы, небольшие поселения, территории вдоль автотрасс и железных дорог", - указал он. Пока, по словам Мишустина, "к сожалению, такие возможности оказания услуг населению неодинаковы, неоднородны". Он отметил, что об этом говорят и сами жители, ученики школ. "Все это - достаточно сложная задача из-за территориальной удаленности населенных пунктов нашей страны", - также сказал председатель правительства.

Он продолжил, что спрос на такие коммуникации постоянно растет, они стали частью обычной жизни. "75% наших граждан старше 18 лет пользуются и домашним, и мобильным интернетом практически ежедневно", - подчеркнул Мишустин.

"Пока современные технологии есть еще не везде, и главой государства был поставлен четкий ориентир к 2030 году довести до 97% долю домохозяйств, в которых созданы возможности широкополосного доступа. Это один из основных показателей достижения национальной цели развития, и здесь мы уже вышли на 86% при плановом значении 81%, что неплохо", - заключил он.