Мишустин призвал усиленно переходить на сети связи нового поколения

Как отметил премьер-министр РФ, "нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Развитие сотовой связи не должно останавливаться, необходимо переходить на сети нового поколения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE, это уже очевидно всем", - сказал премьер, выступая на стратегической сессии "Стратегия развития отрасли "Связь" до 2035 года". "Важно активнее переходить на сети связи новых поколений", - подчеркнул он.

Глава правительства считает, что необходимо усилить научные изыскания в этой области. "После прекращения поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования возникли определенные затруднения, особенно в сегменте мобильной связи, где традиционно применялись западные решения", - констатировал он.

По словам Мишустина, чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G, правительством и участниками рынка запущена реализация дорожной карты "Развитие современных сетей". Он рассказал, что она включает в себя несколько программ господдержки, в том числе выделение в текущем году субсидий на сумму около 3,5 млрд рублей на изготовление таких высокотехнологичных устройств. "Самое главное, что у нас есть сильные производители, которые, уверен абсолютно, способны решить поставленные задачи. Я надеюсь, что мы с этим вызовом справимся", - заключил Мишустин.