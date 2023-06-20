Госдума приняла закон о запрете вылова морских млекопитающих

Исключением станут случаи вылова на основании предусмотренного законом решения о предоставлении морских млекопитающих в пользование для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает запрет на вылов в учебных и культурно-просветительских целях дельфинов, белух, косаток и других морских млекопитающих. Документ был инициирован группой депутатов.

Законом, в частности, устанавливается, что осуществление рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях в отношении морских млекопитающих запрещено, за исключением случаев такого вылова на основании предусмотренного законом решения о предоставлении морских млекопитающих в пользование для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.

Решение о таких случаях будет принимать комиссия, создаваемая правительством РФ. Состав комиссии и порядок ее деятельности утверждаются кабмином. Решение комиссии по каждому такому случаю будет в обязательном порядке размещаться на официальном сайте Росрыболовства в пятидневный срок со дня его поступления в ведомство.

Особенности добычи (вылова) морских млекопитающих устанавливаются правительством РФ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.