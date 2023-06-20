"Камаз" проиндексирует зарплаты сотрудников на 10% с 1 июля

Гендиректор компании Сергей Когогин в ближайшее время подпишет соответствующие документы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Камаз" повысит тарифы и оклады сотрудников с 1 июля на 10%. Об этом говорится на сайте корпоративного издания "Вестник Камаза" со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Олега Афанасьева.

"В целях повышения социальной защищенности работников "Камаза" руководством компании принято решение о повышении тарифов и окладов. С 1 июля тарифы и оклады всех камазовцев будут увеличены на 10%", - сказано в сообщении.

Там отметили, что соответствующие документы скоро подпишет гендиректор компании Сергей Когогин.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в топ-20 ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.