Госдума одобрила во II чтении внесение данных о поручителе по кредиту в кредитную историю

В частности, законопроектом предлагается ограничить информацию, которые судебные органы предоставляют в бюро кредитных историй, только результативной частью

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий дополнение понятия "субъект кредитной истории" поручителем по кредиту и внесение данных о поручителе в кредитную историю. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группой сенаторов.

Сейчас, когда граждане выступают поручителями по кредитам, эта информация в бюро кредитных историй не поступает.

Как пояснил ранее Аксаков, поручитель в случае невыполнения обязательств по кредиту основным заемщиком будет брать бремя кредита на себя, и эта информация "очень важна для того, чтобы кредиторы учитывали степень загруженности поручителя либо другими поручительствами, либо другими кредитами, и данный законопроект как раз предлагает, что если у кредита есть поручитель, то обязательно эта информация должна поступать в бюро кредитных историй".

Также законопроектом предлагается ограничить информацию, которые судебные органы предоставляют в бюро кредитных историй, только результативной частью, поскольку "сейчас суд отправляет весь ворох документов, которые касаются этого лица, и в результате само бюро перегружается ненужной информацией", пояснил ранее Аксаков.