"Казмунайгаз" и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в ФРГ на 2023 год

Объем поставок составит 100 тыс. тонн в месяц

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" (КМГ) и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год, который предполагает объем 100 тыс. тонн в месяц до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба КМГ.

"КМГ и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в городе Шведт. Продавцом нефти выступает дочерняя организации АО "КМГ" - KazMunayGas Trading AG. Покупателем нефти - Rosneft Deutschland GmbH, являющийся одним из акционеров нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie", - говорится в сообщении.

По данным КМГ, объем поставок составит 100 тыс. тонн в месяц до конца 2023 года из ресурсов месторождения Карачаганак. "Объем поставки в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн. При этом, германская сторона заинтересована в увеличении объемов поставок казахстанской нефти и из ресурсов других казахстанских нефтяных компаний", - отметили в пресс-службе.

В компании напомнили, что в 2022 году правительство Германии обратилось к Казахстану с просьбой о поставке казахстанской нефти по нефтепроводу Дружба на НПЗ PCK Raffinerie. "За февраль - май текущего года в Германию по нефтепроводу "Дружба" направлено 190 тыс. тонн нефти, план на июнь - 100 тыс. тонн", - уточнили в КМГ.

Ранее Казахстан согласовал с российской стороной транзит казахстанской нефти в Германию на 2023 год по нефтепроводу "Дружба" в объеме 1,2 млн тонн.