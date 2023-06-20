Собянин: в Москве реорганизуют участок промзоны площадью более 9 га

По словам мэра столицы, вместо автосервисов и неиспользуемых складов построят современный ЖК для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Современный жилой комплекс планируют построить в Москве в рамках реорганизации части промышленной зоны "Калибр", площадь участка составит более 9 га. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Приняли решение о комплексном развитии части промзоны "Калибр" в Останкинском районе. Реорганизуем территорию площадью 9,01 га, расположенную рядом с пересечением Шереметьевской, Новомосковской улиц и путей Октябрьской железной дороги", - написал Собянин.

По его словам, вместо автосервисов и неиспользуемых складов построят современный ЖК для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения. Также там возведут детский сад на 180 мест, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано порядка 900 рабочих мест.

Кроме того, продолжается работа по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Власти присвоили статус технопарка производственной площадке "Калибр-техно" на улице Годовикова, резиденты которой работают в IT-сфере, а еще на территории технопарка находятся центры обработки данных (ЦОД), прототипирования и сертификации, добавил мэр.

"Особый статус дает возможность получить различные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. В Москве сейчас действуют 52 технопарка, в том числе реализуется семь инвестиционных приоритетных проектов по их созданию. На этих площадках работают больше 2 тыс. компаний и создано свыше 70 тыс. рабочих мест", - заключил Собянин.