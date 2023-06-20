Госдума приняла во II чтении законопроект об усилении контроля за платежными агентами

Документ наделяет Банк России полномочиями по контролю за деятельностью операторов по приему платежей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Законопроект предусматривает расширение требований к лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц, и наделяет Банк России полномочиями по контролю за деятельностью операторов по приему платежей. Принимать платежи физлиц смогут лишь лица, включенные регулятором в реестр операторов по приему платежей. При этом ЦБ получит право предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юрлица, осуществляющего прием платежей, если сведения о нем не внесены в этот реестр, и при приеме платежей такое юрлицо выступает не в качестве платежного субагента. Должностные лица операторов по приему платежей должны будут соответствовать определенным квалификационным требованиям (высшее образование, отсутствие непогашенной или неснятой судимости и т. д.) и требованиям к деловой репутации, а акционеры (участники) операторов и контролирующие лица - требованиям к деловой репутации.

Документ устанавливает круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей в качестве его акционеров или участников. К ним, в частности, отнесены компании, которые зарегистрированы в офшорах, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке или сведения о которых исключены из реестра некредитных финорганизаций, операторов по приему платежей, саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка за нарушение законов и нормативных актов ЦБ.

Законопроект предусматривает создание саморегулируемых организаций операторов по приему платежей. Контроль за операторами по приему платежей, являющимися членами СРО, будет осуществляться ЦБ во взаимодействии с этими СРО, а за не являющимися членами СРО - только ЦБ.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, оператор по приему платежей обязан передавать поставщику информацию о принятых в его пользу платежах в порядке, предусмотренном заключенным с поставщиком договором об осуществлении деятельности по приему платежей физлиц, и в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня приема платежей, если договором не предусмотрен более короткий срок, а также вести перечень привлеченных им платежных субагентов, в котором указываются адреса всех мест приема платежей субагентами и обеспечивать публичную доступность такого перечня путем размещения на своем официальном сайте или в местах приема платежей.