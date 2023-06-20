Госдолг Чувашии составит 17,7 млрд рублей к концу 2023 года

Пресс-служба правительства региона сообщила, что это также обусловлено решением взять под шефство Бердянский район Запорожской области

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Государственный долг Чувашской Республики к концу года составит около 17,7 млрд рублей за счет планового привлечения части инфраструктурных бюджетных кредитов и предоставления госгарантий. Об этом говорится в материалах, предоставленных во вторник пресс-службой правительства Чувашии.

"На 1 января 2023 года государственный долг Чувашской Республики составил 10,6 млрд рублей, или 24,2% от объема налоговых и неналоговых доходов. <…> К концу 2023 года в бюджете запланирован рост госдолга на 7,1 млрд рублей", - сказано в информационной справке, подготовленной к заседаниям комитета по развитию агропромышленного комплекса в рамках Дней субъекта в Совете Федерации.

Отмечается, что рост обусловлен плановым привлечением части инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 1,6 млрд рублей, предоставлением государственных гарантий в пределах не более 4,4 млрд рублей на приобретение троллейбусов и реконструкцию инфраструктуры общественного транспорта за счет займа ДОМ.РФ и плановым привлечением при необходимости кредитов кредитных организаций в сумме 1,1 млрд рублей.

Также власти Чувашии просят предоставить им возможность направить часть высвобожденных от реструктуризации кредитов средств на восстановление инфраструктуры подшефного региону Бердянского района Запорожской области. Отмечается, что потребность в средствах на эти цели оценивается в 352,4 млн рублей, в том числе в 2023 году - 121,5 млн рублей, в 2024 году - 121,1 млн рублей, в 2025 году - 109,8 млн рублей. По данным пресс-службы, всего за 2022-2024 годы за счет реструктуризации региону удастся сэкономить 3,6 млрд рублей.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что власти региона приняли решение взять под шефство Бердянский район Запорожской области. Также он отмечал, что реализация стратегических проектов в Бердянском районе возможна только после обновления сетей и коммунальной инфраструктуры, которые сейчас находятся в ветхом состоянии.