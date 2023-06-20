Госдума приняла в II чтении законопроект о развитии ГЧП в инфраструктурных проектах

Планируется, что принятие документа позволит дополнительно привлечь до 1 трлн рублей совокупного объема инвестиций в инфраструктуру к 2026 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в целях реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. Документ инициирован правительством РФ.

Ряд мер направлен на снижение рисков необоснованного завышения стоимости общераспространенных полезных ископаемых при строительстве объектов автодорожной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений. Определяется понятие технического обслуживания объекта концессионного соглашения, предоставляется возможность заключения концессионных соглашений в отношении объектов незавершенного строительства, также прописывается возможность установления концессионной платы для концессионных соглашений, в которых предусмотрено финансовое участие концедента. Согласно документу, концессионная плата является обязательным условием концессионного соглашения, если не предусмотрено финансовое участие концедента.

Разграничивается обязанность концедента по софинансированию расходов концессионера до завершения создания и (или) реконструкции объекта (капитальный грант), которое может быть только частичным (размер капитального гранта не может превышать 80% расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения), и обязанность концедента по возмещению затрат концессионера после завершения создания объекта, то есть на этапе эксплуатации (плата концедента), которое также может быть только частичным. При этом предельный размер финансового участия концедента не может покрывать все расходы концессионера на создание (реконструкцию) и использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.

Предусматривается возмещение недополученных концессионером доходов от использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (обеспечение минимального гарантированного уровня дохода).

О привлечении 1 трлн рублей инвестиций

Законопроект вводит дополнительные гарантии инвестору, осуществляющему предпроектную подготовку в инициативном порядке, уточняет формы финансового участия публичной стороны при реализации концессионных соглашений, используемые в настоящее время на практике. Планируется, что принятие законопроекта позволит дополнительно привлечь до 1 трлн рублей совокупного объема инвестиций в инфраструктуру к 2026 году в рамках новых инвестиционных проектов, реализуемых с использованием механизмов ГЧП, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению предельного размера расходов на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения, подлежащего возмещению лицу, выступившему с инициативой заключения концессионного соглашения. Такие нормы вводятся для стимулирования инвесторов к разработке предложений в порядке "частной инициативы", увеличения количества запускаемых проектов на основе концессионных соглашений и притока частных инвестиций в общественную инфраструктуру. Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения на конкурсной основе (в случае поступления заявок о готовности участия в конкурсе от иных лиц на условиях, предложенных инициатором проекта) не может превышать 45 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения.

Законопроект также вводит нормы, направленные на повышение прозрачности процесса отбора потенциального исполнителя. Если по итогам рассмотрения "частной инициативы" был объявлен конкурс и в конкурсной документации предусмотрена компенсация расходов инициатору проекта, то компенсация будет производиться за счет средств победителя этого конкурса. Положения законопроекта о компенсации расходов инициатору проекта обсуждались с участниками рынка ГЧП и бизнес-сообществом и были поддержаны, говорится в пояснительной записке. Правительство РФ будет устанавливать предельный размер такой компенсации, который должен быть подтвержден документально и не превышать 2% расходов на создание объекта концессионного соглашения, определенных в предложении инициатора проекта.

Поправки ко второму чтению

Поправками устанавливается обязательность проведения конкурса в электронной форме с 1 января 2026 года. Предусматривается возможность предоставления ВЭБ.РФ банковской гарантии для обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения обязательств концессионера, финансового участия концедента в техническом обслуживании объекта концессионного соглашения, включения в плату концедента расходов на техническое обслуживание объекта соглашения.

Устанавливается, что хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, являющиеся финансирующими лицами и находящиеся под контролем РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также под контролем установленных законом организаций, не являются лицами, участвующими на стороне частного партнера. Госбанки, финансирующие проект ГЧП, исключаются из списка лиц, выступающих на стороне частного партнера, сокращается срок принятия решения о реализации проекта ГЧП с 60 до 30 дней, по аналогии с концессиями.

В случае принятия закон вступит в силу 1 октября 2023 года.