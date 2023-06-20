Госдума одобрила во II чтении доступ иностранных банков и брокеров к валютным торгам в РФ

Законопроектом предлагается наделить правительство полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группой сенаторов.

Сейчас разрешен допуск к торгам только для российских резидентов, созданных в соответствии с законодательством РФ, которые в большинстве своем не имеют возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах, что сдерживает рост операций и искажает определение рыночного курса рубля к данным валютам, говорится в пояснительной записке. Между тем с февраля 2022 года наблюдается увеличение спроса на биржевые конверсионные операции в таких валютах, как тенге, юань, турецкая лира, киргизский сом, дирхам ОАЭ, индийская рупия и др.

Законопроектом предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой. Также документом предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки, что позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски. Как пояснил ранее Аксаков, в законопроекте идет речь о брокерах лишь тех стран, которые не являются недружественными по отношению к РФ.

Ограничения по сделкам

Одновременно законопроект устанавливает, что личным законом иностранных финансовых организаций, которые могут быть допущены к организованным торгам, не должен быть предусмотрен запрет на заключение на организованных торгах договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров производных финансовых инструментов (ПФИ), а также то, что сделки на организованных торгах данные организации смогут заключать только с центральным контрагентом. При этом предлагается наделить Банк России полномочием по установлению требований к иностранным банкам и иностранным брокерам, при соответствии которым они могут быть допущены к организованным торгам валютой и ПФИ. Кроме того, для устойчивости функционирования финансового рынка Банку России предлагается предоставить право устанавливать ограничения в отношении сделок, совершаемых иностранными организациями на валютном и срочном рынках.

Согласно проекту закона, предусматривается внесение корреспондирующих изменений в закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" в части установления обязанности участников торгов, в том числе допускаемых иностранных организаций, предоставлять по запросу организатора торговли документы, объяснения и информацию в порядке и в сроки, определяемые организатором торговли. В случае непредоставления участниками торгов соответствующих документов, объяснений и информации, организатор торговли наделяется правом применения мер реагирования в отношении таких лиц.

Поправками ко второму чтения предусматривается, что управляющие компании вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров соответствующих управляющих компаний, информацию об их операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами, которые входят в состав активов инвестфондов, паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением соответствующих управляющих компаний, или в состав пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, находящихся под управлением соответствующих управляющих компаний. Профучастники рынка ценных бумаг вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров соответствующих профучастников рынка ценных бумаг, информацию об операциях этих инсайдеров с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой эти инсайдеры имеют доступ.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные роки вступления их в силу.