Пулково первым из аэропортов перешел на российское ПО в обслуживании пассажиров

Альтернативным отечественным решением стала платформа "Аист"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в Петербурге первым в стране полностью перешел на российское программное обеспечение в регистрации пассажиров и их обслуживании. Ранее в аэропорту, как и в других крупных российских авиаузлах, использовалась европейская система программ SITA, сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Пулково первым среди трех крупнейших аэропортов России перевел инфраструктуру стоек регистрации и выходов на посадку на российское ПО. Это позволяет аэропорту не только качественно улучшить работу и эксплуатацию смежных производственных систем, но и завершить переход с иностранного программного обеспечения на отечественное. Оно станет альтернативой решениям SITA", - рассказали в пресс-службе.

Альтернативным отечественным решением стала платформа "Аист", которая была разработана в партнерстве с IT-компанией "Неолабс". Система позволяет проводить совместную работу различных авиакомпаний на единой инфраструктуре и с различными периферийными устройствами: сканерами, принтерами посадочных талонов и багажных бирок и другими.

"Благодаря слаженной работе Пулково и компании "Неолабс" удалось реализовать сложнейший проект в кратчайшие сроки - всего за 1,5 месяца. Мы перевели на новую платформу 175 рабочих мест, на которых обслуживают более 40 авиакомпаний и через которые в сутки проходит около 70 тыс. человек. И, что тоже важно, завершили "миграцию" до начала "высокого" туристического сезона", - отметил директор по информационным технологиям Пулково Андрей Нестеров.

Он отметил, что иностранные системы требовали длительных и дорогостоящих сертификаций национальных решений, используемых в той или иной стране - как правило, это делало технически нецелесообразным развитие различных сервисов. Сейчас в Пулково реализован класс решений, которые взаимодействуют по стандартным протоколам IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) и не требуют друг от друга каких-то сертификаций.

Ранее Пулково внедрил еще одну разработку - систему многофакторных проверок документов и данных пассажиров и учета мобильных посадочных талонов "СпецКонтроль". Сейчас идет работа над проектом внедрения системы контроля багажа. Органичное взаимодействие с данными системами позволяет аэропорту получить не просто перечень независимых друг от друга сервисов, а комплексную услугу, которая включает формирование единого цифрового пути пассажира и единой среды обмена данными, рассказал Андрей Нестеров.