Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении для работающих из-за границы

Согласно документу, удаленные работники, которые трудятся на российские компании, будут платить НДФЛ в размере 13-15% вне зависимости от налогового резидентства

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении нормы, касающиеся налогообложения для работающих из-за границы. Документ является частью большого правительственного законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Законопроект внесен в Госдуму 24 апреля, затем отозван для уточнений и повторно внесен 31 мая. Как пояснял ранее статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, при подготовке документа был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (договоры гражданско-правового характера). Вне зависимости от их статуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. По словам Сазанова, уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов.

"Наделение иностранных юридических лиц функциями налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, выплачиваемых физическим лицам, выполняющим работы и услуги на территории Российской Федерации, в том числе в области информационных технологий, с использованием сети "Интернет", и установление налоговой ставки в отношении таких доходов для налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации", - указывается в пояснительной записке к документу.

Удаленные работники, которые трудятся на российские компании, будут платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства. Как говорится в документе, доходы в виде вознаграждения и иных выплат при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с российской организацией - работодателем отнесены к доходам от источников в РФ и облагаются налоговой ставкой в отношении доходов налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Права и обязанности удаленщиков

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что если налогоплательщик работает с российской организацией, то эта организация является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Когда сотрудник работает в удаленном формате, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или не является. Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила - уточнить виды доходов удаленных сотрудников и независимо от статуса их налогового резидентства установить единую ставку налога в 13-15%.

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, в таком случае эта иностранная компания должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги также по ставке в 13-15%.

Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию. Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету (в случае приостановки соглашений нормы продолжат действовать), объяснил Сазанов.

От уплаты НДФЛ освобождаются компенсационные выплаты дистанционным работникам на возмещение расходов, связанных с исполнением ими трудовой функции удаленно. При этом устанавливается предел, что это не более 35 рублей за день дистанционной работы либо в размере документально подтвержденных расходов.