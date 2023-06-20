Госдума приняла в I чтении законопроект о комплексных изменениях в налоговой сфере

В законопроект, в частности, включены нормы о совершенствовании порядка учета организаций и физлиц в налоговых органах в связи с развитием уровня информатизации и автоматизации процессов в этой сфере

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий комплексные изменения в налоговой сфере.

Документ подготовлен для реализации отдельных положений Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ.

Налоговое администрирование

В законопроект включены нормы о совершенствовании порядка учета организаций и физических лиц в налоговых органах в связи с развитием уровня информатизации и автоматизации процессов в этой сфере. Предлагается наделить Федеральную налоговую службу (ФНС) России полномочиями по утверждению порядка постановки (снятия) с учета лиц в налоговых органах, основания и порядок внесения изменений в данные учета, перечни для этого документов, их формы, а также полномочиями по определению особенностей учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе установление критериев отнесения лиц к категории крупнейших налогоплательщиков.

Кроме того, предлагается установить основания для учета в налоговых органах иностранных граждан, получающих доходы от вкладов в российских банках, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу. Также предлагается изменить порядок получения сведений об адвокатах и вместо нынешнего (посредством получения информации налоговыми органами от адвокатских палат субъектов РФ) предусмотреть новый (получение необходимой информации ФНС России посредством комплексной информационной системы адвокатуры России).

Законопроектом предусматривается совершенствование порядка досудебного урегулирования налоговых споров: предлагается распространить внесудебный порядок обжалования на споры имущественного характера, возникающие в результате реализации актов налоговых органов, действий (бездействия) должностных лиц.

Предлагается установить возможность использования личного кабинета налогоплательщика индивидуальным предпринимателям. Законопроект предусматривает ряд уточняющих положений, направленных на совершенствование налогового мониторинга, в частности, установление возможности возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов участникам налогового мониторинга в общем порядке (в случае отказа от заявительного порядка). Предлагается внедрить в налоговые правоотношения электронную банковскую гарантию при возмещении НДС и акцизов. Одним из условий для применения возмещения сумм налога на добавленную стоимость, акцизов является предоставление налогоплательщиком вместе с налоговой декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, действующей банковской гарантии.

Предусматривается усиление ответственности налогового агента за непредставление налоговому органу налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, уточнение обязанности налогового агента по уплате налога в случае выплаты дохода в адрес иностранной организации. Предлагается скорректировать существующий механизм пересчета суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, в российскую валюту, установив в качестве момента, когда налоговые агенты обязаны провести пересчет по официальному курсу ЦБ РФ, дату выплаты дохода.

Как пояснил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, в законопроект вошли нормы, связанные с совершенствованием единого налогового счета, которые "не нашли свое отражение в законе парламентариев, который буквально месяц назад был принят". "Здесь - осуществление возврата переплаты по налогам только после проведения камеральной проверки деклараций в отдельных случаях, а также предусматривается сохранение в бюджетах сумм переплат по налогам, которое возникает при представлении налоговых деклараций к уменьшению до представления налогоплательщиком заявления на возврат", - указал он.

По его словам, документом предлагается распространить на три месторождения в ХМАО-Югре режим налога на добавленный доход (НДД). "Это те месторождения, которые в прошлый раз мы не включили в депутатский законопроект, поскольку по ним не было технологической схемы разработки. Сейчас это все утверждено, была доказана бюджетная эффективность, поэтому мы включили указанные участки недр в данный законопроект", - пояснил Сазанов.

НДС

Согласно проекту закона, увеличивается со 100 до 300 рублей лимит расходов на приобретение или создание единицы товаров (работ, услуг), передаваемых в рекламных целях, и освобождаемых от НДС, поскольку "действующий в настоящее время лимит указанных расходов не пересматривался с 2005 года", указано в пояснительной записке.

Устанавливаются особенности уплаты НДС при предоставлении на территории РФ органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), согласно которому НДС исчисляет и уплачивает в бюджет покупатель (получатель) таких прав.

Налог на доходы физических лиц

В части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику право на получение стандартного налогового вычета, если на его обеспечении находятся дети или подопечные, признанные недееспособными, вне зависимости от их возраста. Также упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ - процесс получения отдельных социальных налоговых вычетов будет автоматизирован, в том числе на обучение и на дорогостоящее лечение, указал ранее Алексей Сазанов.

Уточняется налоговая база учета произведенных расходов при продаже семьями с детьми жилого помещения, приобретенного с использованием средств господдержки. Освобождаются от НДФЛ суточные работникам, которые постоянно работают в пути и в разъездах, но не более чем 700 рублей в день.

Налог на прибыль

В связи с тем, что региональный инвестиционный проект не может быть направлен на производство подакцизных товаров, предлагается установить соответствующие исключения для участников региональных инвестиционных проектов - дается возможность производить подакцизные товары в региональных инвестиционных проектах, если в рамках таких проектов создается или получается сталь жидкая, этан или сжиженный углеводородный газ.

До 2030 года продлевается 50-процентное ограничение по учету в текущем налоговом периоде убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах.

Предусмотрены правила формирования налоговой стоимости имущества (имущественных прав) в случае, когда получение этого имущества приводило к признанию внереализационных доходов.