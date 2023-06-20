Минторг США на 180 дней продлил отзыв экспортных привилегий у трех авиакомпаний России

Речь идет о Nordwind Airlines, "Победе" и S7 Airlines

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило на 180 дней действие распоряжения о временном отзыве экспортных привилегий у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7 Airlines. Об этом сообщается в материалах, опубликованных во вторник на сайте ведомства.

Об отзыве экспортных привилегий у указанных компаний на 180 дней Минторг США заявил 24 июня 2022 года. Затем 20 декабря отзыв привилегий был продлен еще на 180 дней.

"Настоящим я удовлетворяю запрос управления по соблюдению экспортных ограничений о продлении временного отзыва [экспортных привилегий], выданного по данному вопросу 20 декабря 2022 года", - приводится в материалах заявление помощника министра торговли США Мэтью Акселрода.

Ведомство уточняет, что не получило каких-либо возражений против продления действия мер в отношении трех российских компаний. Они будут действовать еще 180 дней и могут быть вновь продлены.

В документ о Nordwind Airlines было добавлено положение о туроператоре Pegas Touristik как о "связанном с авиаперевозчиком" лицом. Власти США утверждают, что Pegas Touristik предприняла усилия, чтобы "уклониться от мер экспортного контроля в отношении России" и якобы заключила чартерные соглашения с турецкой авиакомпанией, которые начали действовать уже после того, как меры были введены.