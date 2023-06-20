Госдума приняла в I чтении законопроект об изменениях в международном налогообложении

Законопроект закрепляет нормы, совершенствующие правила противодействия злоупотреблению налоговыми льготами, а также ограничивает использование положений соглашений об избежании двойного налогообложения как механизма уклонения от налогообложения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на изменения в международном налогообложении и имущественных налогах в рамках реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики РФ.

Законопроект закрепляет нормы, совершенствующие правила противодействия злоупотреблению налоговыми льготами, а также ограничивает использование положений соглашений об избежании двойного налогообложения как механизма минимизации или уклонения от налогообложения. Кроме того, устанавливаются механизмы противодействия размыванию налоговой базы путем злоупотребления правилами определения статуса постоянного представительства иностранными организациями на территории РФ.

Изменения также направлены, в частности, на противодействие разделению единого бизнес-процесса на отдельные операции "с целью оспаривания признания своей деятельности в качестве приводящей к образованию постоянного представительства на том основании, что каждая из таких отдельных операций может носить подготовительный или вспомогательный характер (антифрагментационное правило)". Деятельность по оказанию услуг иностранной организацией через физлиц в течение периода, превышающего 183 дня, будет признана деятельностью, приводящей к образованию постоянного представительства на территории РФ, что влечет за собой необходимость уплаты иностранной организацией налогов согласно законодательству РФ, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом совершенствуется порядок налогообложения доходов иностранных организаций - пайщиков от погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не относящихся к категориям рентных фондов и фондов недвижимости, а также иных фондов, активы которых представлены недвижимым имуществом. Изменения направлены на приведение норм Налогового кодекса РФ "в соответствие со сложившейся практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Российской Федерацией с иностранными государствами", отмечается в пояснительной записке.

Налогообложение прибыли КИК

Законопроектом предлагается не учитывать прибыль иностранной структуры без образования юридического лица в налоговой базе контролирующего лица этой структуры, если у него отсутствует возможность определить сумму прибыли этой структуры в силу установленных ее личным законом особенностей создания и ведения деятельности. При этом сохраняется обязанность по представлению в налоговые органы уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Государственная пошлина

Для устранения признаков барьера на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусматривается значительное снижение размера госпошлины за аккредитацию филиалов и представительств организаций ЕАЭС, создаваемых на территории РФ.

При этом устанавливается размер госпошлины в связи с введением электронного паспорта самоходной машины и других видов техники.

Предусмотрено признание утратившей силу нормы Налогового кодекса РФ, согласно которой госпошлина не уплачивается за госрегистрацию соглашения об изменении содержания закладной.

Имущественные налоги

Согласно законопроекту, упрощается порядок освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске - эта норма затронет 273 тыс. транспортных средств, указывается в пояснительной записке.

Устанавливается возможность формирования сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов в случае представления иностранной организацией в налоговый орган заявления о прекращении действия аккредитации филиала, представительства, учитывая необходимость оперативного исчисления этих налогов за истекшие налоговые периоды, а также выявления недоимки до снятия с учета иностранной организации.

Также регламентируется информационный обмен налоговых органов с органами муниципального земельного контроля для выявления земель, используемых не по целевому назначению.