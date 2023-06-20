Контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправили с Южного Урала по коридору Север - Юг

Состав пройдет через территории Казахстана, Туркмении и Ирана

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Состав следует по международному транспортному коридору Север - Юг через территории Казахстана, Туркмении, Ирана, говорится в сообщении пресс-службы ЮУЖД.

"Оператором сервиса является "РЖД Логистика". В 42 контейнерах первого поезда на экспорт отправлены энергетическое оборудование и цветные металлы. Поезд движется по специализированной нитке графика, разработанной для грузовых перевозок по маршруту, с применением ускоренной доставки", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что два месяца назад по ЮУЖД по международному транспортному коридору Север - Юг был отправлен контейнерный поезд в Индию. А с третьего квартала текущего года из Челябинской области планируется ежемесячно отправлять по два контейнерных поезда по коридору Север - Юг.