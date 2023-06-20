"ЭЛ5-Энерго" не выплатит дивиденды за 2022 год

При этом 305 млн рублей из резервного фонда и 6,747 млрд рублей нераспределенной прибыли решили направить на покрытие убытка за 2022 год

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Акционеры "ЭЛ5-Энерго" в ходе годового собрания приняли решения не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее совет директоров энергокомпании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

"Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ЭЛ5-Энерго" по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять)", - отмечается в сообщении.

При этом 305 млн рублей из резервного фонда и 6,747 млрд рублей нераспределенной прибыли решено направить на покрытие убытка за 2022 год.

Ранее сообщалось, что совет директоров "ЭЛ5-Энерго" будет воздерживаться от рекомендаций дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки. Согласно бизнес-плану компании, уровень задолженности будет расти в 2023-2024 годах по причине реализации ранее начатых проектов модернизации. К снижению показатель перейдет в 2025 году.

О компании

Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки "Лукойл" получил 26,9% акций "Энел Россия", "ААА управление капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", - 29,5%.

В начале января 2023 года "ЭЛ5-Энерго" сообщила, что "Лукойл" увеличил прямую долю в компании до 56,43%. Позднее эта доля изменилась и составила 56,44%.