Госдума уточнила в I чтении механизм допуска кредитных кооперативов на финансовый рынок

Инициатива в том числе вводит инструменты оперативной приостановки деятельности недобросовестных объединений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, который совершенствует процедуру допуска кредитных потребительских кооперативов (КПК) на финансовый рынок и вводит инструменты оперативной приостановки деятельности недобросовестных объединений. Документ инициирован главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Законопроект продиктован необходимостью пресечения недобросовестных практик с использованием организационно-правовой формы кредитных потребительских кооперативов, эти проблемы обусловлены несовершенством процедуры допуска таких объединений на финансовый рынок и их вывода, говорится в пояснительной записке. Законопроект устанавливает специальный порядок включения в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов (реестр) с максимальным вовлечением в эту процедуру саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих КПК (СРО КПК).

Согласно законопроекту, кредитные потребительские кооперативы в течение 30 рабочих дней со дня внесения сведений о них в ЕГРЮЛ должны сформировать и представить в СРО КПК комплект документов, необходимых для внесения сведений в реестр КПК. На этом этапе проводится проверка кредитных потребительских кооперативов на соответствие требованиям законодательства, а также деловой репутации членов органов управления КПК. В случае принятия кредитных потребительских кооперативов в члены СРО КПК Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня получения от СРО КПК документов вносит запись в реестр - с этого момента кредитный потребительский кооператив приобретает статус поднадзорной Банку России финансовой организации и считается членом СРО КПК.

Также законопроект предусматривает введение инструментов оперативного приостановления деятельности недобросовестных кредитных потребительских кооперативов и вывода их с финансового рынка. Банк России при наличии законодательно установленного основания (серьезные нарушения законодательства) исключает сведения о КПК из реестра как по собственной инициативе, так и по ходатайству СРО КПК. После этого КПК принудительно ликвидируется. Повторное представление заявления и комплекта документов для включения сведений о КПК в реестр не предусматривается. В отдельных случаях (при добровольной ликвидации или по основаниям, предусмотренным законодательством о несостоятельности (банкротстве), Банк России вправе назначить временную администрацию в кредитный потребительский кооператив без исключения объединения из реестра.