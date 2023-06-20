Минпромторг решил пока не вводить регулирование маркетплейсов

В ведомстве сообщили, что участники рынка смогли найти компромисс

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Участники рынка маркетплейсов смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование их деятельности. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он отметил, что данная мера действительно обсуждалась.

"Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами - теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, и самими маркетплейсами - не будет найден баланс. <…> Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка", - подчеркнул он.

Так как участники рынка маркетплейсов договорились о подписании кодекса добросовестных практик, создали рабочую группу с участием всех вовлеченных ведомств, чтобы государство и все экспертное и бизнес-сообщество могли наблюдать за тем, как исполняются взятые на себя добровольные обязательства, нет необходимости вводить какое-то нормативно-правовое регулирование, отметил Евтухов. "Мы видим, что ситуация нормальная, все удовлетворены такой работой. И всегда, по всем спорным ситуациям находятся компромиссы", - резюмировал он.

Ранее Евтухов сообщил, что Минпромторг России не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться.

В середине мая в Wildberries сообщали, что служба безопасности компании раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Это могло нанести ущерб маркетплейсу на сумму порядка 650 млн рублей. В результате компания приняла решение заблокировать аккаунты 300 продавцов из-за подозрения в использовании "серых" схем. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разблокировать и возобновить сотрудничество.