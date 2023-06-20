Сбер внедряет искусственный интеллект в работу инкассации и службы безопасности

Это позволяет на ранних стадиях выявлять подавляющее большинство попыток нападения на инкассаторских работников и сотрудников охраны, заявил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сбербанк внедряет технологии искусственного интеллекта в работу инкассации и службы безопасности кредитной организации. Об этом заявил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов во время открытия в Нижнем Тагиле Всероссийских соревнований по многоборью среди инкассаторов и подразделений охраны, сообщает пресс-служба Сбера.

"Мы внедряем технологии искусственного интеллекта в работу нашей инкассации и службы безопасности. Это позволяет нам на ранних стадиях выявлять подавляющее большинство попыток нападения на инкассаторских работников и сотрудников охраны. Например, мы контролируем автомобили с бригадой инкассаторов как в потоке движения, так и у обслуживаемого объекта, обращаем внимание на подозрительных людей и принимаем соответствующие меры", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении банка.

Кузнецов подчеркнул, что нет ни одного случая, чтобы "совершавший преступное посягательство на ценности Сбера или его клиентов злоумышленник оставался бы непойманным и ненаказанным". "С помощью современных средств видео аналитики мы максимально оперативно определяем личности злоумышленников и передаем информацию в правоохранительные органы. При нашем активном содействии правоохранители очень быстро и гарантированно находят всех преступников, которые потом несут заслуженное наказание", - добавил он.

Соревнования инкассаторов и подразделений охраны - традиционное мероприятие Сбера, которое проходит в этом году в 13-й раз. На специальном полигоне в Нижнем Тагиле сотрудники этих подразделений со всей России соревнуются в стрельбе, силовых упражнениях, управлении инкассаторским автомобилем, оказании медицинской помощи, тушении возгораний и других дисциплинах.