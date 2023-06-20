"Новатэк" снизит выпуск СПГ в 2023 году до менее 20 млн т из-за остановки "Ямал СПГ"

По словам главы компании Леонида Михельсона, есть возможность сохранить на уровне 82 млрд куб. м или на 1-2% нарастить добычу газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Новатэк" в этом году снизит выпуск сжиженного природного газа (СПГ) до менее 20 млн тонн из-за плановой остановки "Ямал СПГ", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"В прошлом году на "Ямал СПГ" мы произвели больше 20 млн тонн, но не было ни одной остановки. Сейчас на сервисе находится вторая линия сжижения. В августе на сервисе в течение трех недель будет находиться третья линия, поэтому по году планируется меньше 20 млн тонн", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, компания может сохранить на уровне 82 млрд куб. м или на 1-2% нарастить добычу газа, ждет такого же роста по жидким углеводородам.

"Ямал СПГ" - проект по сжижению природного газа, который реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его мощность составляет 17,4 млн тонн в год, включая три линии мощностью 5,5 млн тонн в год каждая и одну линию мощностью 900 тыс. тонн в год.