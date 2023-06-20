"Новатэк" из-за падения цен на СПГ снизит чистую прибыль в 2023 году на 30%

Глава компании Леонид Михельсон также спрогнозировал падение показателя EBITDA на 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Новатэк" ждет снижения чистой прибыли в этом году на 30%, показателя EBITDA - на 25% из-за падения цен на сжиженный газ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"По EBITDA у нас будет процентов на 25 меньше, по прибыли - процентов на 30 меньше. Причина состоит в значительном снижении цены на СПГ по сравнению с прошлым годом. Эта ситуации сейчас в целом характерна для отрасли", - сказал он в рамках ПМЭФ.

Компания не публиковала отчет по МСФО за 2022 год, однако в феврале Михельсон говорил журналистам, что чистая прибыль "Новатэка" по итогам 2022 года по международным стандартам более чем на 50% превысит аналогичный показатель 2021 года (432 млрд рублей чистой прибыли, приходящейся на акционеров).

В апреле собрание акционеров "Новатэка" утвердило дивиденды за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию без учета промежуточных, на сумму 183,9 млрд рублей. С учетом промежуточных выплат в 136 млрд рублей всего за 2022 год компания выплатит 319,9 млрд рублей. Дивидендная политика компании подразумевает выплаты в 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, чистая прибыль компании в 2022 году могла составить около 640 млрд рублей.

О компании

ПАО "Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. Крупнейшими акционерами "Новатэка" (по последним открытым данным) являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.