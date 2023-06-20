Судоверфь "Звезда" передаст "Новатэку" пять газовозов в 2024 году

Компания заказала на другой площадке еще два-три СПГ-танкера для проекта "Арктик-СПГ - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Судостроительная верфь "Звезда" передаст в 2024 году "Новатэку" пять газовозов, еще два-три СПГ-танкера для проекта "Арктик-СПГ - 2" заказаны компанией на другой площадке. Об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон в кулуарах ПМЭФ.

"Вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин сказал, что пять газовозов "Звезда" отдаст нам в 2024 году. У нас еще размещены заказы в другом месте, в этом году мы получим 2-3 СПГ-танкера", - сказал он.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком авторномном округе. Запуск первой линии планируется в декабре 2023 года, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).